Schauen Sie sich die neue Sonderedition McLaren 750S JC96 an

Um den dominanten Sieg in der Großen Tourenwagen-Meisterschaft von Japan im Jahr 1996 zu feiern, kommt hier der McLaren JC96...

HQ

Die Große Tourenwagen-Meisterschaft 1996 in Japan war ein Erdrutschsieg für McLaren und sein von Gordon Murray entworfenes F1-Hypercar, das der britische Hersteller nun mit einer Sonderedition des 750S feiert, die nur in Japan veröffentlicht wird. Diese Sonderedition trägt die Aerodynamik des High Downforce Kit aus der MSO-Version der 750S und wird (in Japan) sowohl als Coupé als auch als Spider verkauft. Im Inneren ist es jedoch das gleiche Zeug wie das normale. Ein Vierliter-Twin-Turbo-V8, der 740 PS leistet und in 2,4 Sekunden von 0 auf 62 Meilen pro Stunde beschleunigt.

Es ist auf jeden Fall hübsch!
