Schauen Sie sich die ersten Bilder von Murderbot mit Alexander Skarsgård in der Hauptrolle an

Apple hat angekündigt, dass seine neue Serie, die auf Martha Wells' preisgekrönter Buchreihe The Murderbot Diaries basiert, am 16. Mai dieses Jahres Premiere feiern wird. Die Serie wird aus zehn Episoden bestehen, wobei die ersten beiden am Premierentag veröffentlicht werden, gefolgt von einer neuen Folge jeden Freitag bis zum Staffelfinale am 11. Juli.

Die Hauptrolle des selbstbewussten Androiden spielt kein Geringerer als Alexander Skarsgård, der auch Co-Produzent der Serie ist, die von den Geschwistern Chris und Paul Weitz kreiert wurde, die unter anderem für About a Boy bekannt sind. Neben Skarsgård gehören Namen wie Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones und Tamara Podemski zur Besetzung.

Die Zusammenfassung liest sich wie folgt:

Ein empfindungsfähiger Sicherheitsandroide, der sich selbst Murderbot nennt, muss seine Fähigkeit zum freien Denken verbergen, während er gefährliche Aufgaben erfüllt, und fühlt sich gleichzeitig zu Menschen hingezogen und ist entsetzt über ihre Schwäche.