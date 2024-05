Schauen Sie sich die ersten Bilder von Batman: Caped Crusader an

Wie Sie vielleicht wissen, arbeitet DC seit geraumer Zeit an einer neuen animierten Batman-Serie, zusammen mit Schwergewichten wie Bruce Timm, J.J. Abrams, Matt Reeves und Ed Brubaker. Die Idee ist, zu der etwas dunkleren und originelleren Version von Batman zurückzukehren, die wir in Batman: The Animated Series kennengelernt haben - aber jetzt für ein erwachsenes Publikum gedacht.

Die Serie heißt Batman: Caped Crusader und Timm hat zuvor gesagt:

"Es geht irgendwie auf die ursprünglichen Prinzipien der Serie zurück, die wir uns ursprünglich in den frühen 90er Jahren ausgedacht haben. Es gab gewisse Einschränkungen in Bezug auf das, was wir in Bezug auf Inhalte für Erwachsene tun konnten; in Bezug auf Gewalt und Themen für Erwachsene. Meine Idee ist im Grunde genommen zu sagen: 'Okay, es ist wieder 1990, ich kann dieses Mal tun, was ich tun will, und ich habe JJ und Matt hinter mir.

Jetzt haben wir unseren ersten offiziellen Blick auf die Serie durch eine Reihe von Bildern, die auf X geteilt wurden und unter anderem eine Harley Quinn mit einem Design zeigen, das sich stark von dem unterscheidet, was wir in den letzten Jahren gewohnt sind. Es wurde auch bestätigt, dass die Serie am 1. August auf Prime Video Premiere feiert.