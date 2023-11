Schauen Sie sich die Dokumentation über die Entstehung von NHL 94 an

HQ

Das größte Eishockeyspiel der Welt aller Zeiten? Nun, NHL 94 ist definitiv eines der beliebtesten Spiele, so viel ist klar - und jetzt hat Noclip unter der Leitung von Danny O'Dwyer eine einstündige Dokumentation darüber veröffentlicht, wie das Spiel entstanden ist. Wie bei früheren Dokumentationen des Senders ist es ein tiefer Tauchgang, der nichts unversucht lässt, gespickt mit interessanten Interviews, Archivmaterial und allem, was man sich sonst noch vorstellen kann. Also, schnapp dir einen Drink, lass dich auf das Sofa fallen und genieße eine (fast) Stunde großartiger Spielgeschichte.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an NHL 94?