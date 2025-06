Sieh dir Dichen Lachmans erstes Vorsprechen für die Rolle der Ms. Casey in Severance an Von Anfang an gab es wirklich keine bessere Person für die anstehende Aufgabe.

HQ Zu sagen, dass Apple TV+ die Besetzung von Severance perfekt getroffen hat, ist vielleicht eine Untertreibung. Die Schauspieler, die ausgewählt wurden, um die jeweilige Figur zu spielen, beeindrucken jedes Mal, wenn sie auf der Leinwand zu sehen sind, und ein gutes Beispiel dafür ist Dichen Lachman, die für ihre Darstellung als Ms. Casey bekannt geworden ist. Es stellt sich heraus, dass Lachman eindeutig für die Rolle des Ms. Casey gemacht war, da der Streaming-Dienst inzwischen ihr Vorsprechen für die Rolle geteilt hat, und es zeigt, dass sie von Anfang an die Frau für den Job war. Schau dir unten an, um zu sehen, warum es wahrscheinlich nie einen Zweifel daran gab, wer Ms. Casey in der berühmten Serie spielen sollte, die schließlich für eine dritte Staffel zurückkehren wird.