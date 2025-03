Schauen Sie sich den zweiten Trailer zu MindsEye an, der das Veröffentlichungsdatum im Juni bestätigt

HQ

IO Interactive und das Studio Build A Rocket Boy haben einen neuen Teaser-Trailer für ihren Sci-Fi-Thriller MindsEye enthüllt. Dieser neue Trailer konzentriert sich auf die Geschichte des Spiels und heißt "Welcome to Redrock", einer Stadt in der Wüste in der nahen Zukunft, in der Technologie jeden Aspekt des Lebens dominiert, Automaten die meisten Aufgaben ausführen und alles mit einem einzigen Algorithmus verbunden ist, der alles Anorganische steuert.

"Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in MindsEye eintauchen, ein akribisch gestaltetes Spiel mit einer zum Nachdenken anregenden Geschichte, in dem Technologie und Ehrgeiz aufeinanderprallen und ihre unvermeidlichen Konsequenzen entfesseln", sagte Leslie Benzies, Director von MindsEye.

In der Pressemitteilung wurde auch bestätigt, dass MindsEye auf PC, PS5 und Xbox Series am June 10, 2025 zu einem Preis von 59,99 Euro veröffentlicht wird. Diejenigen, die das Spiel ab diesem Zeitpunkt vorbestellen möchten, erhalten einige Vorbesteller-Boni, die unten abgebildet sind.

Zu guter Letzt hat uns Build A Rocket Boy mitgeteilt, dass MindEye Inhalte nach der Veröffentlichung bestätigen und über Arcadia, das Erstellungs- und Vertriebstool von Build A Rocket Boy, bereitstellen wird. Diese Plattform ermöglicht die schnelle Entwicklung von AAA-Inhalten und erleichtert die kontinuierliche Erstellung und Bereitstellung neuer Spielerlebnisse. Wenn Sie an ein "künstliches" System zur Erstellung von Inhalten gedacht haben, liegen Sie falsch, denn es handelt sich um eine Asset-Bibliothek und ein offizielles Autoren- und Bearbeitungstool, das für Spieler entwickelt wurde, um ihre eigenen Spielinhalte zu erstellen und sie mit der Community zu teilen.

