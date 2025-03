Schauen Sie sich den vollständigen Trailer für Devil May Cry an

HQ

Nach einer Phase der Teaser hat Netflix nun einen Trailer für seine kommende TV-Serie veröffentlicht, die auf Devil May Cry basiert und am 3. April Premiere feiert.

Auf den ersten Blick sind wir von dem, was wir gesehen haben, nicht ganz überzeugt, mit einigen langweiligen Gegnern und Animationen, die sich etwas billig anfühlen. Es ist auch offensichtlich, dass Reuben Langdon als Dante vermisst wird, da der Ersatz-Synchronsprecher Johnny Yong Bosch eine Leistung abliefert, die direkt an den Nero der Spielreihe erinnert (den er dort spielt).

Schauen Sie sich das unten an und teilen Sie uns mit, was Sie über das Potenzial der Devil May Cry -Serie denken.