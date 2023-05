Schauen Sie sich den Trailer zu John Wick: Kapitel 4 an, aber mit Steven Seagal in der Hauptrolle

HQ

Es ist immer interessant, darüber zu fantasieren, wie Filme mit völlig anderen Personen in den Hauptrollen ausgegangen wären, was The Corridor Crew getan hat, nachdem er den Trailer zu John Wick: Chapter 4 gesehen hat. Denn wie hätte sich dieser Film mit Steven Seagal als stilvollem Auftragskiller anstelle von Keanu Reeves abgespielt?

Viele haben frei darüber gescherzt, dass Seagal in den meisten seiner letzten Filme zu sitzen scheint. Darauf baut der Trailer zum hypothetischen John-Wick-Film auf, den die Macher auch John Thick: The Last Stand nennen. Wo Seagal auf Rachetour geht, nachdem der Stuhl, auf dem er so gerne sitzt, zerstört wurde.

Den Trailer zu John Thick: The Last Stand könnt ihr euch hier ansehen. Es überrascht nicht, dass es mit Verweisen auf alles gefüllt ist, was Seagal im Laufe der Jahre so berüchtigt gemacht hat, nicht zuletzt in jüngster Zeit angesichts seiner höchst fragwürdigen Verbindung zu dem Kriegsverbrecher Wladimir Putin und dem Diktator Alexander Lukaschenko.

Was ist dein Lieblingsfilm von Steven Seagal und was hältst du von dem Trailer?