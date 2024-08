Schauen Sie sich den neuen Xbox Sky Cipher Wireless Controller an

HQ

Blauer transparenter Kunststoff, ja, es ist fast so, als wären wir wieder am Ende der glücklichen 90er Jahre. Eine Zeit, die uns bekanntlich alle möglichen Technologieprodukte in transparenten, "saftigen" Farben beschert hat. Für alle, die sich nicht an die Funtastic Kollektion von Nintendo erinnern. Oder Apple mit seinen iMacs.

Eine Tradition, die der Sky Cipher Wireless Controller mit Stolz fortsetzt, mit blauem, transparentem Außengehäuse, mit Gummi überzogenen Griffen und metallic-blauen Akzentfarben. Frisch, auf jeden Fall, und leider auch nur für eine begrenzte Zeit erhältlich. Wenn Sie also eines davon ergattern möchten, sollten Sie sich beeilen, da sie dazu neigen, schnell ausverkauft zu sein.

Der Controller kann derzeit auf der US-Amazon-Website für 70 US-Dollar vorbestellt werden, aber ob er hierzulande ankommen wird, ist noch unklar.

Lust auf den Sky Cipher Controller?