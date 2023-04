Schauen Sie sich den neuen Trailer zur Stephen King-Verfilmung von The Boogeyman an

HQ

Weniger als zwei Monate vor der Veröffentlichung lüftet 20th Century Studios nun den Deckel ihrer neuesten Stephen-King-Adaption von The Boogeyman und bietet einen wunderbar gruseligen kleinen Trailer an. Anscheinend sollte der Film ursprünglich nur im Streaming veröffentlicht werden, aber nach einer Reihe unglaublich erfolgreicher Testvorführungen strebt 20th Century nun eine groß angelegte Kinopremiere für den Horrorfilm an.

Das Drehbuch wurde von Scott Beck und Bryan Woods geschrieben, die zuvor an A Quite Place gearbeitet haben, mit Beiträgen von Malignant-Veteran Akela Cooper und Mark Heyman von Black Swan. Kurz gesagt, es verheißt Gutes und in The Boogeyman werden wir in die Fußstapfen einer 16-Jährigen und ihrer jüngeren Schwester treten, die versuchen, mit dem Trauma des Todes ihrer Mutter umzugehen.

Was denkst du, sieht dieser Film vielversprechend aus?