Schauen Sie sich den neuen Mega Man Star Force Legacy Collection Trailer an

Sony war nicht der einzige, der am Mittwoch eine Veranstaltung veranstaltete. Capcom hatte auch im Vorfeld der Tokyo Game Show viel zu zeigen, darunter einen neuen Trailer für Mega Man Star Force Legacy Collection.

Er wurde letzte Woche während der Nintendo Direct gezeigt, aber jetzt wurden weitere Inhalte enthüllt. Dazu gehören anscheinend ein hochauflösender Filter für einen frischeren Look, eine umfangreiche Galerie mit über tausend Bildern und ein Musikplayer (der auch neu aufgenommene Songs enthält) – und vieles mehr. Darüber hinaus wird es dieses Mal einen Online-Modus mit mehr Freundschaftsspielen und einem prestigeträchtigeren Ranglistenmodus geben.

Hier sind alle Titel, die in der Sammlung enthalten sind:



Mega Man Star Force Pegasus



Mega Man Star Force Leo



Mega Man Star Force Dragon



Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja



Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurier



Mega Man Star Force 3 Black Ace



Mega Man Star Force 3 Roter Joker



Mega Man Star Force Legacy Collection wird nächstes Jahr zu einem unbestimmten Datum für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Schaut euch den neuen Trailer unten an.