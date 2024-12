Schauen Sie sich den Killerroboter M3GAN in seiner neuen Form an Die Horror-Fortsetzung wird nächstes Jahr in die Kinos kommen.

Nächstes Jahr wird es die Wiederauferstehung des tanzenden, gruseligen Killerroboters M3GAN und Universal geben, und die Fans des Originals erwarten offensichtlich viel. Glücklicherweise waren Blumhouse und das Team, das den Film zusammengestellt hat, gut darin, die Dinge unter Verschluss zu halten, aber jetzt bieten sie endlich einen ersten, genaueren Blick auf die neue Form von M3GAN, nachdem sie einen neuen Körper gefunden hat, in dem sie leben kann. Unten in der Abbildung Vanity Fair sehen wir die neue animatronische Puppe neben dem Schauspieler und dem Hauptpuppenspieler von M3GAN. M3GAN 2.0 wird am 27. Juni nächsten Jahres in die Kinos kommen. Freust du dich schon auf den neuen M3GAN Film?