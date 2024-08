Schauen Sie sich den gruseligen Teaser-Trailer für The Monkey an

Der Termin für die Stephen-King-Verfilmung The Monkey steht endlich fest, und alle von uns, die nach Horror dürsten, können jetzt den Countdown bis zum 21. Februar starten, wenn der Film in die Kinos kommt.

The Monkey ist von der gleichnamigen Geschichte von Stephen King inspiriert, und die Verfilmung ist das Werk von niemand geringerem als Oz Perkins, der gleichen Person, die auch für die gefeierte Longlegs verantwortlich war.

"The Monkey " folgt den Zwillingsbrüdern Bill und Hall (beide gespielt von James), die das alte Geldspielzeug ihres Vaters auf dem Dachboden ihres Elternhauses finden. Als eine Reihe grausamer Tode beginnt, beschließen die Brüder, The Monkey wegzuwerfen und mit ihrem Leben weiterzumachen, das sich im Laufe der Jahre auseinander entwickelt. Doch als die mysteriösen Tode wieder beginnen, müssen sich die Brüder wieder vereinen, um einen Weg zu finden, The Monkey endgültig zu zerstören, bevor es wieder tötet.

Schauen Sie sich den Teaser-Trailer unten an.

Ist The Monkey etwas, das Sie gerne sehen würden?