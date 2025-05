Schauen Sie sich den ersten Teaser zu Chief of War mit Jason Momoa in der Hauptrolle an

Apple TV+ hat gerade den ersten Teaser für seine kommende Dramaserie Chief of War enthüllt, eine ehrgeizige Produktion, die das Hawaii des 18. Jahrhunderts und den brutalen Kampf um die Vereinigung der Inseln darstellen soll. Angeführt wird die Besetzung von Jason Momoa als Kriegshäuptling Kaʻiana, und der Trailer ist vollgepackt mit weitläufigen Landschaften und intensiven Kampfsequenzen.

Momoa, der hawaiianische Wurzeln hat, fungiert als Produzent an der Seite von Thomas Paʻa Sibbett, und gemeinsam hoffen sie, etwas Frisches auf die Leinwand zu bringen – eine Geschichte zu erzählen, die im Fernsehen bisher nicht ausführlich behandelt wurde.

Neben Momoa sind in der Serie auch Schauspieler wie Temuera Morrison, Luciane Buchanan und Cliff Curtis in Schlüsselrollen zu sehen. Chief of War wurde sowohl auf Hawaii als auch in Neuseeland gedreht, wobei Momoa selbst beim Staffelfinale Regie führte. Die Serie besteht aus neun Episoden und wird am 1. August weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern.

Schauen Sie sich den Teaser unten an.

HQ