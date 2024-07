Schauen Sie sich den Butt-Controller von Deadpool für Xbox an

HQ

Mit dem neuen Film, der bald auf die große Leinwand kommt, ist Deadpool eine heiße Nachricht, so sehr, dass Xbox jetzt eine benutzerdefinierte Xbox Series X-Konsole und zwei Handcontroller verschenkt, die von Mr Pool entworfen wurden. Und wenn man sich die Handcontroller ansieht, möchte man wirklich einen greifen, oder ich meine, sie in die Hände bekommen.

Noch nie zuvor wurde ein Controller mit Worten wie bootylicious, sexy und squeezeable erwähnt. Und diejenigen von uns, die Mr. Deadpools eminentes Hinterteil zwei ganze Filme lang gesehen haben, können sich jetzt darüber freuen, dass sie endlich mehr mit dem hautengen Po vertraut geworden sind.

Jetzt haben wir die Ehre, ihn während all unserer Gaming-Sessions in Form des neuen Controllers mit einer sehr gut geformten Rückseite in der Hand zu halten. Ich kenne jemanden, der auf jeden Fall an Wettkämpfen teilnehmen wird.