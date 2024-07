Schauen Sie sich den actiongeladenen Teaser-Trailer zum F1 Film an

Wir haben endlich einen ersten, mit Spannung erwarteten Vorgeschmack auf den kommenden F1 Film von Joseph Kosinski, dem Starregisseur, der der Welt unter anderem Tron: Legacy, Top Gun: Maverick und Oblivion geschenkt hat. F1, das in enger Zusammenarbeit mit der FIA entstanden ist, wird im nächsten Sommer nach einem Kinostart exklusiv auf dem Streaming-Dienst von Apple zu sehen sein und Brad Pitt als Sonny Hayes zu sehen sein, einen ehemaligen pensionierten Fahrer, der mit dem fiktiven Newcomer-Team AGPX in den Sport zurückkehrt.

Neben Pitt sind in dem Film auch Damson Idris, Kerry Condon und Tobias Menzies in verschiedenen Rollen zu sehen, sowie Gastauftritte einiger der größten Namen des Sports, darunter Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. und viele andere. Schauen Sie sich den Trailer und die Zusammenfassung unten an.

Sonny Hayes (Brad Pitt), ein Formel-1-Fahrer, der in den 1990er Jahren Rennen fuhr, hat einen schrecklichen Unfall, der ihn dazu zwingt, sich aus der Formel 1 zurückzuziehen und in anderen Disziplinen Rennen zu fahren. Ein Formel-1-Teambesitzer und Freund (Javier Bardem) kontaktiert Hayes und bittet ihn, aus dem Ruhestand zu kommen, um das Rookie-Wunderkind Joshua Pearce (Damson Idris) im Apex Grand Prix Team (APXGP) zu betreuen.

Freuen Sie sich schon auf F1 ?