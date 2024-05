Schauen Sie sich das stylische Rollenspiel Beyond Galaxyland an

Wenn Sie heute nur einen Trailer sehen, stellen Sie sicher, dass es sich um den gestern angekündigten Beyond Galaxyland handelt, ein Spiel, das uns ein Abenteuer im Sonnensystem Galaxyland bietet. Entwickler Sam Enright selbst beschreibt es so:

"Inspiriert von klassischen Science-Fiction-Filmen, ist Beyond Galaxyland ein intergalaktisches 2,5D-Abenteuer-RPG, das zwischen den Sternen spielt. Schlüpfe in die Turnschuhe des Highschool-Schülers Doug, der auf einer epischen Mission, um die Erde selbst zu retten, ins 'Galaxyland' entführt wird - ein zooähnliches Sonnensystem aus Planeten."

Glücklicherweise bist du im Kampf gegen das Böse The End nicht allein, denn mit von der Partie ist dein waffentragendes Versuchskaninchen Boom Boom und empfindungsfähiger Roboter MartyBot. Und ihr werdet sie brauchen, denn es sieht so aus, als würde es eine epische Reise werden, um es gelinde auszudrücken, bei der uns mächtige Bosskämpfe gegen "einschließlich kolossaler Weltraumdrachen, fleischfressender Blumen und des allwissenden bionischen Giganten Nexus Mind" versprochen werden.

Beyond Galaxyland wird noch in diesem Jahr für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht. Seht euch unten den unglaublich vielversprechenden Trailer mit all dem retro-futuristischen Sci-Fi-Design an.