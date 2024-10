Schauen Sie sich das Poster für die kommende Stephen King-Adaption an The Monkey

HQ

Mit Longlegs hat uns Osgood Perkins einen der gruseligsten Filme des Jahres beschert, und Anfang nächsten Jahres kehrt der Starregisseur mit seinem nächsten Projekt zurück. Diesmal handelt es sich um eine Adaption von Stephen Kings The Monkey – die Geschichte zweier Brüder, die auf dem Dachboden einen alten Spielzeugaffen entdecken.

Bald beginnen sich mysteriöse Todesfälle zu ereignen, und die Brüder beginnen, die Punkte mit dem scheinbar unbedeutenden Spielzeugaffen in Verbindung zu bringen, der ein dunkles Geheimnis birgt.

The Monkey feiert am 21. Februar in den Kinos Premiere, und hoffentlich wird Perkins es wieder schaffen, uns zu erschrecken. Das Poster zum Film könnt ihr euch bereits unten ansehen.

Werden Sie The Monkey sehen?