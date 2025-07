Schauen Sie sich das offizielle Logo für Masters of the Universe an

Amazon und MGM Studios arbeiten weiter an der kommenden Verfilmung von Masters of the Universe , in der wir Nicholas Galitzine als Prinz Adam/He-Man in seinem Kampf gegen den bösen Skeletor begleiten.

In letzter Zeit sind zahlreiche Bilder von den Dreharbeiten durchgesickert, aber bisher haben wir noch keinen Trailer gesehen. Darauf warten wir noch, aber jetzt wurde ein kurzes Video veröffentlicht, in dem das offizielle Logo vorgestellt wird, das Sie unten sehen können.

Um die Sache noch besser zu machen, wird der Film auf der San Diego Comic-Con gezeigt, wo Filmrequisiten ausgestellt sind, die uns einen Einblick in den Stil geben. Schaut es euch im Instagram-Post hier an.

Der Film wird am 5. Juni nächsten Jahres in den Kinos Premiere feiern. Wenn man bedenkt, dass Amazon MGM Studios hinter der Produktion steckt, wird der Film wahrscheinlich kurz darauf auf Prime Video veröffentlicht.