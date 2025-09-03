Schau dir das neue N7 B850 AMD-Motherboard von NZXT an.

HQ

Auf der Gamescom werden nicht nur kommende Veröffentlichungen und Zukunftsversprechen für die kommenden Jahre im Gaming-Bereich gezeigt. Die deutsche Messe expandiert von Jahr zu Jahr und bietet immer mehr Platz für die Technologien und Hardware, die diese Spiele zum Leben erwecken und unterstützen.

NZXT, Komponenten und Peripheriegeräte für ein auf PC-Spiele fokussiertes Unternehmen, war auf der Gamescom 25 vertreten und kündigte ein neues Motherboard an, das für die Prozessoren der AMD Ryzen 9000-Serie optimiert und entwickelt wurde, die auf der Zen 5-Architektur basieren. Es ist das N7 B850 Motherboard, das die Basis bildet, auf der heute jeder AMD-Computer gebaut werden kann.

Zusätzlich zu AMDs charakteristischem, sauberem, stromlinienförmigem Design kombiniert das AMD N7 B850 Unterstützung für DDR 5 RAM und PCIe 5.0-Ports mit fortschrittlicher thermischer Leistung. Ein Beweis dafür ist z.B. der Kühlkörper, der in einen der drei integrierten M.2-Steckplätze eingebaut ist.

Der AM5-Sockel unterstützt AMD Ryzen 7000-, 8000- und 9000-Prozessoren und vier DDR5-DIMM-Steckplätze für bis zu 256 GB RAM. Der Erweiterungssteckplatz PCIe 5.0 x16 ist für GPUs der nächsten Generation vorgesehen, plus zwei PCIe 4.0 x16-Steckplätze für Hochgeschwindigkeits-Add-In-Karten.

Das NZXT N7 B850 AMD ist kompatibel mit den RGB-Anschlüssen und -Lüftern von NXZT und ist mit der NXZT CAM-Software kompatibel. Es ist jetzt in Schwarz und Weiß im regulären Einzelhandel mit einer UVP von 319,99 Euro erhältlich. Schau dir die Bilder unten an.