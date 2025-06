Schauen Sie sich das erste Lebenszeichen von Ready or Not: Here I Come an

Der Horrorfilm Ready or Not aus dem Jahr 2019 war ein großer Erfolg, der die Kosten für Dreharbeiten und Vermarktung um ein Vielfaches wieder hereingeholt hat. Trotz langer Gespräche über eine Fortsetzung dauerte es sechs Jahre, bis die Dreharbeiten begannen (wie wir bereits berichteten).

Und jetzt bekommen wir das erste Lebenszeichen von Ready or Not 2: Here I Come, als die Schauspielerinnen Samara Weaving (die im ersten Film mitspielte) und Kathryn Newton über Instagram verraten, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind und uns einen ersten Blick auf ihre jeweiligen Charaktere gewähren - was nicht viel verrät, außer dass es so aussieht, als würde es wirklich blutig werden.

Der 10. April 2026 ist der Premierentermin in den Kinos.