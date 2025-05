Schauen Sie sich das erste Bild von Avatar: Fire and Ash an

HQ

Das dritte und lang versprochene epische, emotionale und spielverändernde Kapitel in der Avatar-Saga ist nur noch knapp sechs Monate entfernt, und jetzt haben wir das erste offizielle Bild aus der Produktion zu sehen bekommen. Darin sehen wir Zoe Saldañas Figur Neytiri, mit gezückter Schleife und Augen voller Trauer und Wut – etwas, in das die Schauspielerin in einem Gespräch mit Empire tiefer eintauchte, in dem sie sagte:

"Weil der Schmerz nicht wirklich irgendwohin gehen kann und nicht verschwindet, kann auch Wut von ihm kommen. Die Sullys werden als Familie auf die Probe gestellt. Nicht nur, dass alles, was passiert, sie dazu zwingen würde, die Bindung zu ihrem Mann in Frage zu stellen. Aber auch ihre Verbundenheit mit sich selbst, ihrem Volk, ihrem Land und der Art und Weise, wie die Na'vi sind. Sie wird alles in Frage stellen."

James Cameron kommentierte auch Zoes Leistung als Neytiri im Film und hielt sich mit dem Lob nicht zurück:

"Zoe ist in diesem Film glühend. Mit Emilia Pérez wird sie endlich als die Top-Schauspielerin anerkannt, von der wir immer wussten, dass sie es ist. Aber in Fire and Ash geht das weit über das hinaus, was man bisher gesehen hat."

Schauen Sie sich das Bild unten an. Avatar: Fire and Ash feiert am 19. Dezember dieses Jahres Premiere.

Freust du dich auf Fire and Ash oder fühlst du dich im Avatar-Universum ausgebrannt?