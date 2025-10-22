Schauen Sie sich an, wie Ryan Gosling Half-Life 2 besucht

Es gibt viele Möglichkeiten für Gaming-Persönlichkeiten, auf YouTube berühmt zu werden, sowohl mehr als auch weniger geschmackvoll. Der Benutzer eli_handle_b.wav hat jedoch seine eigene einzigartige Nische gefunden und ist berühmt geworden für seine gut gemachten und lustigen Videos, in denen berühmte Film- und Fernsehfiguren unerwartete Gastauftritte in verschiedenen Videospielen haben. Zuvor waren dazu Mr. Bean in Hitman, Frank Reynolds in Baldur's Gate III, Austin Powers in Cyberpunk 2077 und Frank Drebin im Remake von Resident Evil 4.

Nun ist es Zeit für eine weitere Runde, und diesmal ist nicht ein einzelner Charakter zu Besuch, sondern Ryan Gosling höchstpersönlich, der in eines der besten Action-Adventures der Spielegeschichte gestolpert ist, nämlich Half-Life 2 - und er hat sogar sein eigenes Brecheisen mitgebracht und ist genauso still wie sein Kollege Gordon Freeman.

Schauen Sie sich den Clip unten an und besuchen Sie den eli_handle_b.wav-Kanal hier für weitere Videos.

Bild aus dem neuen Video von eli_handle_b.wav.