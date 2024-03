Schauen Sie sich alles an, was im kostenlosen Fallout 76 -Update Atlantic City - America's Playground angeboten wird

HQ

Bethesda hat nun ein neues Update für Fallout 76 namens Atlantic City - America's Playground (Version 1.7.10.12) veröffentlicht, das viele neue Inhalte kostenlos bietet.

Dazu gehört in erster Linie eine neue Questreihe mit mehreren Missionen, die sich um die berühmte Russo-Familie drehen, aber es gibt auch Nebenquests, neue Orte, die es zu besuchen gilt, und vieles mehr. Auf der offiziellen Homepage könnt ihr mehr darüber lesen, und wir haben unten die Highlights für euch zusammengestellt, sowie einen Trailer, der zeigt, was euch erwartet:

Amerikas Spielplatz Kehre nach Atlantic City zurück, um Bürgermeister Tim gegen die Invasion von Overgrown zu helfen.

Neue Questreihe Entwirre in dieser neuen Questreihe mit mehreren Missionen eine tödliche Verschwörung, die sich im Schrank der glamourösen Russo-Familie versteckt.

Erkunden Sie die Promenade Dieses Update erweitert unsere Sicht auf das postnukleare New Jersey. Erkundet die Stadt weiter und nehmt neue Nebenquests an. Es gibt neue Gesichter zu treffen, also sag auf jeden Fall Hallo!

Änderungen an den Saisons Wir nehmen Änderungen an unserem Saisonsystem vor, um euch mehr Flexibilität beim Verdienen von Belohnungen zu bieten. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Jahreszeitenwechsel" weiter unten, um weitere Informationen zu erhalten.