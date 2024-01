Schauen Sie sich ab nächster Woche The Marvels bequem von zu Hause aus an

HQ

Marvel Studios hat angekündigt, dass diejenigen, die es nicht in die Kinos geschafft haben, The Marvels zu sehen, was nach den enttäuschenden Einspielergebnissen anscheinend die meisten Leute waren, in der Lage sein werden, den neuesten großen Marvel Cinematic Universe -Film bequem von zu Hause aus zu sehen.

The Marvels hat sein digitales Debüt erhalten und soll bereits am 16. Januar 2024 erscheinen. Der physische Veröffentlichungstermin ist für kurz darauf am 13. Februar 2024 angesetzt, und zweifellos geben uns diese beiden Daten eine Vorstellung davon, wann der Film auch sein Disney+-Debüt geben wird, da es sehr wahrscheinlich ist, dass die Streaming-Ankunft des Films näher als weiter entfernt ist.

Wenn Sie The Marvels noch nicht gesehen haben, lesen Sie unbedingt unsere Kritik des Films hier.