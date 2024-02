Schauen Sie sich ab nächster Woche The Beekeeper zu Hause an

HQ

Es sieht so aus, als würden die nächsten Wochen für Filmfans in Großbritannien sehr arbeitsreich werden, denn Sky hat angekündigt, wann ein paar seiner selbst produzierten Filme auf seinem Sky Cinema -Kanal erscheinen werden.

Den Anfang macht diesen Freitag, den 1. März, wenn Michael Manns Ferrari in seiner Gesamtheit auf der Plattform debütiert, obwohl er erst vor rund 10 Wochen in die Kinos kam. Im Anschluss daran wird David Ayers The Beekeeper in der Woche darauf, am 8. März, auf Sky Cinema erscheinen, was bedeutet, dass Sie auch Jason Stathams neueste Arbeit über die Plattform sehen können. In der übernächsten Woche wird auch Gran Turismo eintreffen, aber wir wussten schon seit mehreren Monaten, dass dies der Fall sein würde.

Wenn du noch keine Gelegenheit hattest, sie dir anzusehen, kannst du dir die Trailer für Ferrari und The Beekeeper unten ansehen und auch unsere Rezension zu letzterem hier lesen.

HQ