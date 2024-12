Schauen Sie sich 8 Minuten The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim an

HQ

Wenn Sie noch unschlüssig sind, was den bevorstehenden The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim angeht und sich noch nicht entschieden haben, ob Sie am 13. Dezember in die Kinos strömen werden, um den Zeichentrickfilm am Premierenabend zu sehen, dann hilft Ihnen vielleicht das achtminütige Filmmaterial, das jetzt von Warner Bros. Pictures geteilt wurde, bei Ihrer Entscheidung.

Der Produktionsriese hat eine ausführliche Vorschau auf den bevorstehenden Film veröffentlicht, die den Fans einen Vorgeschmack darauf gibt, was er bieten wird. Dazu gehört, mehr über die vielen Charaktere, die Handlung, der der Film folgen wird, Actionschnipsel und ein breiteres Beispiel für den verwendeten Anime-Kunststil zu erfahren.

Sie können sich diesen erweiterten Stapel von Filmmaterial unten ansehen, um sich ein Urteil über diese einzigartige und frische Sicht auf die Welt von Middle-earth zu bilden.