Schau dir Zelda: Tears of the Kingdom für den ursprünglichen Game Boy an

Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eines der besten Abenteuer der letzten Jahre ist, und es gab viele kraftvolle Zwischensequenzen, die die epische Geschichte erzählten, die durch die aufwendigste Switch-Grafik, die wir je gesehen haben, aufgewertet wurden.

Aber wie hätten die Zwischensequenzen auf geringerer Hardware ausgesehen? Wäre es wirklich dasselbe gewesen? Sie können jetzt selbst entscheiden, wie der YouTube-Kanal Es hat ein sogenanntes Demake veröffentlicht, in dem wir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Zwischensequenzen für den allerersten Game Boy nachgestellt sehen können.

Bevor Sie zuschauen, denken Sie daran, dass es hier offensichtlich spoiler gibt - aber trotz der unglaublich primitiven Technologie ist es immer noch überraschend emotional.

Danke Nintendo Life