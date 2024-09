Schau dir Shadow the Hedgehog an, der als Batman verkleidet ist

HQ

Am vergangenen Wochenende (Samstag) war der Batman-Tag, der aus irgendeinem Grund immer noch nicht als Banktag im Kalender gilt. Das wurde natürlich gleich mehrfach gefeiert – nicht zuletzt von Sega.

Sie haben ein kurzes Video veröffentlicht, in dem wir Shadow the Hedgehog selbst in der Rolle von Batman sehen, was auch als Erinnerung daran dient, dass Sonic X Shadow Generations am 25. Oktober veröffentlicht wird.

Sega nennt diese 20-Sekunden-Animation einen "Partnerschafts-Teaser", was bedeutet, dass sie eine DC-bezogene Zusammenarbeit in Arbeit haben, obwohl es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit ist. Schauen Sie sich die charmante Batman-Hommage unten an.