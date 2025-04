Schau dir Kumori an, wie er Ninja-Sachen macht in Ninja Gaiden: Ragebound Das Spiel hat zwei Protagonisten und in einem neuen Trailer können wir uns viel Gameplay von der weiblichen Ninja Kumori ansehen.

HQ Im Februar wurde das Remaster Ninja Gaiden II Black während eines Xbox-Events sowohl angekündigt als auch plötzlich veröffentlicht, während gleichzeitig bestätigt wurde, dass sich Ninja Gaiden 4 in der Entwicklung befindet und noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Doch es gibt tatsächlich einen weiteren Ninja Gaiden am Horizont, der Ninja Gaiden: Ragebound heißt. Es wurde bei den The Game Awards im Dezember angekündigt und ist eigentlich eine Fortsetzung der klassischen NES-Abenteuer aus den späten 80ern. Nun wird enthüllt, dass das Spiel neben dem zuvor enthüllten Kenji Mozu aus dem Hayabusa-Clan zwei Protagonisten enthält, nämlich Kumori. Sie gehört zum Black Spider Clan und in einem neuen Video haben wir die Möglichkeit, zu sehen, was sie in einem Retro-artigen Old-School-Ninja-Abenteuer zu bieten hat. Ninja Gaiden: Ragebound wird im dritten Quartal dieses Jahres für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir mehr wissen. HQ