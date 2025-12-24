Schau dir klassische Star Wars-Momente an, die mit handgefertigter Animation in Star Wars Minis nachgebildet werden

HQ

Gerade wenn man denkt, man hätte jeden wichtigen Star Wars-Moment auf jede erdenkliche Weise gesehen, zieht Lucasfilm einen sofort wieder hinein. Star Wars Minis ist eine neue Serie animierter Kurzfilme, die unsere Lieblingsmomente aus dem Franchise in neuen, handgefertigten Animationsstilen wieder zum Leben erweckt.

Von gestrickten Puppen bis hin zu Lebkuchen-Todessternen gibt es eine große Vielfalt in dieser beeindruckenden Animationsserie, die hauptsächlich für jüngere Star Wars-Fans konzipiert ist. Es bietet uns nichts Neues, was mittlerweile ein klassisches Star Wars-Erlebnis ist, aber es erlaubt uns, einige zeitlose Sci-Fi-Momente erneut zu erleben.

Oben können Sie einen Clip mit Behind-the-Scenes-Aufnahmen in den sozialen Medien sowie ein längeres Video über den Lebkuchen-Todesstern sehen: