Schau dir Final Fantasy XVI an, das als Super Nintendo-Titel neu interpretiert wurde.

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Remakes waren wahrscheinlich nie beliebter als heute, aber ein weiteres Phänomen, das oft großes Interesse weckt, sind sogenannte Demakes. Das sind neuere Spiele, die für frühere Generationen neu interpretiert wurden. Leider sind es meist nur Konzepte und keine fertigen Projekte, aber sie bieten dennoch eine ganz andere Sicht auf beliebte Titel.

Nun hat Xvbit den kulturellen Gefallen getan, die Final Fantasy XVI Demo zu nehmen und sie in ein Spiel zu verwandeln, das ganz im Einklang mit dem steht, was viele als die beste Generation der Serie ansehen: dem Super Nintendo. Das bedeutet natürlich komplett neu gestaltete Grafiken mit Polygonen, die als Pixel neu interpretiert wurden, sowie einen chipbasierten Soundtrack.

Du kannst es selbst auf den PC herunterladen und über diesen Link ausprobieren, aber wenn du es dir einfach anschauen möchtest, findest du unten einen halbstündigen Spielclip. Es sind nicht nur wir, die sich freuen, oder?