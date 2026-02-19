Schau dir einige sehr japanische Werbespots für Pokémon Pokopia an

HQ

In genau zwei Wochen wird Pokémon Pokopia Premiere feiern und uns ein etwas anderes Taschenmonster-Abenteuer bieten, als wir es gewohnt sind. Stattdessen können wir ein eher Animal Crossing-ähnliches Setup erwarten, und wir hatten kürzlich die Gelegenheit, es auszuprobieren. Ihre Meinung über das Spiel basierend auf unserer Zeit damit können Sie in unserer Vorschau hier nachlesen.

Doch mit so wenig Zeit hat das Marketing ganz natürlich in Fahrt aufgenommen, besonders in Japan. Und das ist natürlich spannend, denn japanische Werbung ist ein Kapitel für sich, oft komplett mit Musikschleifen, die man nicht aus dem Kopf bekommt. Die Pokémon Pokopia Werbespots bilden da keine Ausnahme, und dank GoNintendo können wir sie jetzt alle anschauen.

