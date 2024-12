Schau dir einen South of Midnight Bosskampf gegen einen riesigen Alligator an

HQ

Wir wissen immer noch nicht, wann South of Midnight veröffentlicht wird, abgesehen davon, dass es für 2025 geplant ist. Mehrere unabhängige Gerüchte deuten jedoch auf März oder April hin - aber das ist bisher unbestätigt.

Nichtsdestotrotz scheint es, dass das Team bereit ist. Im Herbst teilten sie häufig Bilder, die die Umgebung zeigen, die wir in dem Abenteuer erkunden werden, das in einer Fantasy-Version des amerikanischen tiefen Südens spielt. Heute zeigten sie weiterhin neue Aspekte ihres wunderschönen Abenteuers und posteten ohne vorherige Ankündigung einen Blick auf einen Bosskampf gegen einen massiv übergroßen Alligator namens Two-Toed Tom.

In der Beschreibung können wir lesen, dass dieses scheinbar gefürchtete Tier nicht immer gemein war, sondern "als winziges kleines Ding begann, aufgezogen von Bauer Swopes, einem grausamen Mann, der seine Tiere zur Unterhaltung und zum Profit hungern ließ". Bauer Swopes scheint jedoch bekommen zu haben, was er verdient hat, denn seine "Grausamkeit wurde ihm zum Verhängnis: Als Tom schließlich von seinem Entführer befreit wurde, tat er alles in seiner Macht Stehende, um sicherzustellen, dass er nie wieder hungern musste".

Wir hoffen, bald mehr von South of Midnight zu wissen und zu sehen. Wie wir kürzlich berichteten, gibt es Gerüchte über ein Xbox-Event bereits im Januar, bei dem wir sicherlich mehr davon sehen werden, wenn es tatsächlich in diesem Frühjahr Premiere feiert.