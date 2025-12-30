Schau dir einen neuen TV-Spot für Supergirl an

HQ

Tatsächlich sind es weniger als sechs Monate bis zur Premiere von Supergirl , und wir konnten kürzlich sowohl das erste Poster als auch den ersten Trailer sehen. Der Film basiert auf dem gefeierten Comic Woman of Tomorrow und lässt uns einer etwas weniger disziplinierten Kara Zor-El folgen, die sowohl mit ihren eigenen Problemen als auch mit altmodischer, geradliniger Rache umgeht.

Neben Milly Alcock in der Rolle von Supergirl können wir uns auch darauf freuen, Jason Momoa als Lobo zu sehen, und David Corenswet wurde bereits als Superman bestätigt.

Wenn ihr gespannt auf den Film seid, können wir euch jetzt verraten, dass ein chinesischer TV-Spot in den sozialen Medien aufgetaucht ist, in dem wir ein paar bisher unveröffentlichte Aufnahmen sehen können. Ihr findet ihn im Threads-Beitrag unten.