Schau dir einen neuen Trailer und eine Menge Screenshots von Echo Generation 2 an

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Wenn Sie das unglaublich stilvolle Echo Generation gespielt haben, als es vor fünf Jahren erschien, verstehen Sie wahrscheinlich, warum wir so begeistert sind, dass eine Fortsetzung in Planung ist. Wenn nicht, könnte Ihnen unsere Rezension einen Hinweis geben. Darin schrieben wir unter anderem: "Wenn Sie Popkultur wie The Goonies, E.T. oder Stranger Things lieben, ist dieses hier sehr zu empfehlen. Dass Sie vielleicht das beste Design und den besten Horror des Jahres bekommen, ist nur ein Bonus."

In Echo Generation 2 schlüpfen wir in die Rolle von Jack, der das Pech hatte, während eines Familienurlaubs in einer unbekannten Dimension festzustecken. Natürlich will er wieder nach Hause, und gemeinsam mit seiner Crew kann das Abenteuer beginnen. In einem neuen Trailer, der während der id@Xbox Showcase am Donnerstagabend gezeigt wurde, erfuhren wir, dass das Spiel am 27. Mai für PC und Xbox Series S/X (ebenfalls im Game Pass enthalten) erscheinen soll – über das haben wir geschrieben (einschließlich eines neuen Trailers).

Jetzt haben wir außerdem einen Trailer zum Veröffentlichungsdatum, der einen guten Einblick in das Gameplay bietet, und wir haben außerdem sieben neue Screenshots, die wir mit euch teilen können.