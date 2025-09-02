Schau dir diesen Deep Dive zu allen Neuerungen in NHL 26 Ultimate Team an

HQ

Genau wie in der FIFA-Serie und EA Sports FC ist Ultimate Team auch in den NHL-Spielen von EA verfügbar, wo es sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Die Premiere des Spiels ist am 12. September (5. September für diejenigen, die die Premium-Version gekauft haben), und EA hat Ultimate Team natürlich einige neue Funktionen hinzugefügt.

Sie haben jetzt ein Video veröffentlicht, das die neuen Elemente durchgeht, die uns in NHL 26 erwarten, und schreiben, dass die diesjährige Ausgabe "eine dynamischere, flexiblere und lohnendere Erfahrung sowohl für engagierte Eishockey-Veteranen als auch für Rookies bietet".

Schauen Sie sich das umfangreiche Hockey Ultimate Team Deep Dive-Video unten an.