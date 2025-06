Schau dir diesen actiongeladenen Trailer zu Megan 2.0 an Es sieht so aus, als stünden Roboterkriege in der Fortsetzung des Horror-Hits auf der Speisekarte.

Es ist jetzt nur noch einen Monat bis zur Premiere von Megan 2.0 und um das zu feiern, hat Universal einen letzten, actiongeladenen Trailer enthüllt. Klar ist, dass das Franchise dieses Mal einen Schritt weg vom Horror gemacht zu haben scheint und stattdessen ein bisschen wie der Alita-Film aussieht. Zwei Jahre nach dem Originalfilm werden Gemma (Allison Williams) und ihre mittlerweile jugendliche Nichte Cady (Violet McGraw) mit einer neuen Bedrohung konfrontiert: Amelia - einer KI-Militärwaffe, die auf einer von Megan gestohlenen Technologie basiert. Um die neue Bedrohung zu bekämpfen, ist Gemma gezwungen, Megan wiederzubeleben - mit Verbesserungen. Das Ergebnis? Ein hochoktaniger Kampf zwischen zwei hyperintelligenten Maschinen, bei dem (vermutlich) auch ein ganzer Haufen Menschen ihr Leben verlieren wird. Es sieht verrückt und unterhaltsam aus, obwohl der Ton deutlich anders ist. Megan 2.0 feiert am 27. Juni Premiere und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen. Freust du dich schon auf den neuen Film?