Schau dir die Patzer von A Knight of the Seven Kingdoms an

A Knight of the Seven Kingdoms wurde schnell immens populär und weckte Erinnerungen an die glorreichen Tage von Game of Thrones, während Ser Duncan der Große und Ei zu Popkultur-Ikonen wurden. Jetzt warten alle auf die bereits bestätigte Fortsetzung, die tatsächlich bereits gedreht wird und voraussichtlich 2027 veröffentlicht wird, aber bis dahin müssen wir auf diese wunderbare Serie verzichten.

Um die Wartezeit zu vereinfachen, hat das Game of Thrones-Team nun ein charmantes Video mit Pannen vom Dreh veröffentlicht, die auf eine deutlich wärmere Stimmung am Set hindeuten, als es die dramatische Geschichte vermuten lässt.

Bevor Sie schauen, möchten wir Sie daran erinnern, dass sie Ausschnitte aus allen Teilen der ersten Staffel enthält und daher voller Spoiler ist – behaltet das im Hinterkopf.