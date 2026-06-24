Schau dir die neue offizielle Grand Theft Auto VI Screenshot-Galerie in 4K an
Eine riesige Anzahl neuer Bilder zeigt die Charaktere, Autos, Waffen, Schauplätze und vieles mehr detailliert.
Grand Theft Auto VI PRE-ORDER (Xbox Series X|S) Xbox Live Key - GLOBAL
An dem Tag, an dem die Informationstore von Grand Theft Auto VI mit den offiziellen Details und dem Preis der Ausgaben für den größten Start in der Geschichte der Unterhaltung am 19. November öffnen und die Vorbestellungen um Mitternacht öffnen, hat Rockstar seine offiziellen Materialien mit einer riesigen Galerie neuer Screenshots aktualisiert.
Unten haben wir die vollständige Galerie zusammengestellt, die Dutzende neuer GTA VI-Bilder in 4K (2160p) zeigt, auf die man hineinzoomen kann, um im Detail zu sehen, wie die Grafik des diesjährigen Blockbusters aussehen wird.
Hauptcharaktere, Fahrzeuge (Autos, Motorräder und mehr), Schauplätze, Outfits, Waffen... Es gibt unten viel zu untersuchen und zu diskutieren.