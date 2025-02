Schau dir die Kämpfe des T-1000 in Mortal Kombat 1 an

HQ

Am 18. März wird der T-1000 selbst im Rahmen der Erweiterung Khaos Reigns in Mortal Kombat 1 erscheinen (kann aber natürlich auch separat erworben werden). Jetzt starten die Netherrealm Studios ihre Hype-Engines und haben am späten Sonntag einen ersten Blick auf den Charakter in einem Teaser-Trailer veröffentlicht... und wir freuen uns, berichten zu können, dass es Robert Patrick selbst ist, der ihm seine Stimme leiht.

Wie ihr vielleicht schon erraten habt, wird es schnell blutig und wir bekommen sogar einen Vorgeschmack auf die Fatality des wilden Roboters. Wir drücken die Daumen, dass Peacemaker (John Cena) sich dazu äußern wird, dass der T1000 wie sein Vater aussieht, aber ob das tatsächlich passieren wird, bleibt abzuwarten.

Schauen Sie sich das Video unten an.