Schau dir die Atari 50: The Anniversary Celebration-Spiele an

HQ

Der kommende Atari 50: The Anniversary Celebration ist ziemlich einzigartig. Es zielt nicht auf ein spezielles Genre, eine Konsole oder ähnliches ab - sondern auf die Feier des 50-jährigen Jubiläums von Atari. Sie stellten die erste wirklich erfolgreiche Konsole mit Atari 2600 her und waren in den 80er Jahren auch ein ernsthafter Computerkonkurrent.

Atari 50: The Anniversary Celebration bietet über 90 Spiele aus acht verschiedenen Formaten sowie sechs neue Versionen alter Klassiker. Wenn Sie wissen möchten, wo alles für die Videospielwelt von heute begann, sollten Sie dies unbedingt überprüfen, wenn es später in diesem Monat für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht wird.

Hier ist die offizielle Präsentation und weiter unten ist ein Video, das die neuen Spiele in dieser riesigen Sammlung demonstriert:

"Atari 50: The Anniversary Celebration ist weit mehr als nur eine Sammlung von Spielen, es ist eine echte interaktive Geschichte des legendären Publishers und eine Feier des kleinen Teams im Silicon Valley, das seine Kreativität, Neugier und Leidenschaft zu Atari vereinte. Über eine immersive lineare Zeitleiste greifen die Spieler auf eine Fülle von über 90 Videospielen zu, die nach Epochen geordnet sind, sowie auf verschiedene Dateien und Assets, darunter frühe Entwicklungsskizzen, Hardwareschemata, interne Memos, Bilder, Videos und andere "Artefakte", von denen viele nie für die Öffentlichkeit zugänglich waren.