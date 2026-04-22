Schau dir den neuesten gameplay-gefüllten Trailer von 007 First Light an

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Spion zu sein ist offensichtlich nicht für jeden geeignet und lässt sich nicht wirklich mit dem Burgerbraten, der Arbeit als Feuerwehrmann oder dem Schreiben von Spielekritiken hier bei Gamereactor vergleichen. Es beinhaltet natürlich Training und Regeln, besonders für diejenigen, die sich das Recht zu töten verdienen wollen. Wie James Bond.

Genau das ist das Thema eines neuen Trailers für 007 First Light, der am 27. Mai auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint (und diesen Sommer auf der Switch 2 erscheint). Das Video trägt einfach den Titel Rules of Spycraft und bietet einen wirklich umfassenden Einblick in all die Tricks, mit denen unser Lieblingsagent seine Ziele erreichen kann, und man sieht deutlich den Einfluss des dänischen Entwicklers IO Interactive auf die Hitman-Reihe.

Sehen Sie sich den Trailer unten an, um einen soliden Überblick über all die Agentenaktivitäten zu erhalten, auf die wir uns freuen können.