Schau dir den ersten Teaser-Trailer für Crystal Lake an

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Diesen Herbst kehren wir endlich wieder zum Kultklassiker und unheimlichen Freitag-der-13.-Universum zurück, wenn die TV-Serie Crystal Lake Premiere feiert. Dies ist ein Prequel zu den Filmen und konzentriert sich daher auf Jason Voorhees' Hintergrundgeschichte und vor allem auf seine Mutter, Mrs. Voorhees (gespielt von Linda Cardellini), die Rache nach dem tragischen Schicksal ihres Sohnes in einem Sommercamp sucht.

Mit anderen Worten: Es gibt Potenzial für etwas wirklich Spannendes, und nun wurde der erste Teaser-Trailer veröffentlicht. Es scheint, als hätten sie sich mit dem Original einige Freiheiten genommen, zum Beispiel dass Jason in den 70ern ertrinkt statt in den 50ern (wie in den Filmen). Sehen Sie sich das Video unten an, und die Premiere ist für den 15. Oktober angesetzt – gerade rechtzeitig zum Beginn der Halloween-Feierlichkeiten...