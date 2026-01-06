Schau dir den Eröffnungsfilm für Dragon Quest VII Reimagined an

HQ

In weniger als einem Monat erscheint das erwartete neueste Dragon Quest -Remake für PC und Konsolen, da Dragon Quest VII Reimagined am 5. Februar erscheint. Mit einem 3D-Design, das sich von den HD-2D-Grafiken der jüngsten Remakes der ersten drei Spiele entfernt, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, den Anfangsteil des Spiels zu spielen und waren ziemlich beeindruckt.

Sehr bald wirst du auch einen frühen Vorgeschmack auf das Spiel bekommen, denn ab dem 7. Januar wird eine Demo verfügbar sein, in der der Anfangsteil spielbar ist, mit dem zusätzlichen Bonus, dass dein Fortschritt im vollständigen Spiel übernommen wird, falls du dich zum Launch für ein Exemplar besorgst.

In dieser Demo-Version wirst du auch den aktualisierten Eröffnungsfilm des Spiels sehen, und in diesem Zusammenhang hat Square Enix beschlossen, dieses Video einfach mit allen Fans zu teilen, indem es weltweit veröffentlicht wird. Das untenstehende Video kannst du dir ansehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was das größere Abenteuer zu bieten hat.

Hast du vor, nächsten Monat Dragon Quest VII Reimagined zu spielen? Vergesst nicht, dass dies das 40-jährige Jubiläumsjahr der Serie ist und Schöpfer Yuji Horii offenbar einiges geplant hat.