Schau dir Deadpool in Marvel Rivals an

Hast du einen wirklich lauten (oder vielleicht sollten wir sagen wortgewandten?) und überheblichen Kämpfer in Marvel Rivals vermisst? Zum Glück für dich kommt bald einer in Form von Deadpool. Er wird am 16. Januar zusammen mit der sechsten Staffel des Spiels veröffentlicht, und passenderweise wird er ein ziemlich einzigartiger Charakter sein.

Deadpool ist ein Dualist, Stratege und Vorhut – aber nicht alle auf einmal. Er kann immer nur eine Rolle gleichzeitig haben, obwohl Netease noch nicht bereit ist, zu verraten, wann und wie er zwischen ihnen wechseln kann. Außerdem kann es pro Team nur einen Deadpool geben.

Wir haben jetzt einen Trailer, damit wir ihn genauer betrachten können, in dem wir ihn sowohl mit Katanas als auch mit Doppelpistolen schießen sehen können (vielleicht ein Traum-Setup für die Vanguard-Rolle?). Sehen Sie sich das untenstehende Video an, in dem wir auch einen Blick auf die neue Karte "Museum of Contemplation" bekommen.