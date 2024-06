Schau dir das Stealth-Gameplay von Indiana Jones and the Great Circle an

HQ

Es ist tatsächlich etwas mehr als eine Woche her, dass wir einen längeren und tieferen Einblick in Indiana Jones and the Great Circle beim Xbox Games Showcase sowie eine ausführliche Präsentation im offiziellen Xbox-Podcast bekommen haben.

Aber... wir haben nicht viel Gameplay gesehen, und vielleicht hat Bethesda deshalb jetzt einen Gameplay-Clip über X veröffentlicht, in dem Stealth im Mittelpunkt steht. Hier sehen wir, wie Professor Jones durch eisige Umgebungen schleicht und das, was er findet, zu seinem Vorteil nutzt.

Entwickler MachineGames hat wiederholt betont, dass es sich bei dem Spiel nicht um einen Ego-Shooter, sondern um einen Indiana-Jones-Simulator handelt (hauptsächlich inspiriert von den älteren Teilen der Filmreihe), und jetzt erhalten wir neue Beweise dafür. Überzeugen Sie sich unten selbst.

Indiana Jones and the Great Circle wird später in diesem Jahr für PC und Xbox Series S/X (und Game Pass) veröffentlicht.