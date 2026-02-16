Schau dir alle neuen Charakterposter von The Super Mario Galaxy Movie an

HQ

Es ist kein Aprilscherz, The Super Mario Galaxy Movie feiert am 1. April Premiere. Heute sind genau anderthalb Monate vergangen, bis wir uns in die Dunkelheit des Kinos einlassen können, um zu sehen, wie sich das Galaxy-Konzept auf die große Leinwand übertragen wird, und wir haben sowohl Besuche von Rosalina als auch Yoshi, auf die wir uns freuen können.

Außerdem können wir sicher sein, dass Bowser seine üblichen Unfug treiben wird. Wir bekommen nun einen Vorgeschmack auf all das und mehr in den neuen Charakterplakaten aus den Filmen. Sie sind voller Fanservice und kleiner Leckereien wie obskurere Freunde und Feinde, und sie geben uns auch einen Einblick in die Orte, an denen das Abenteuer stattfinden wird. Schauen Sie sich alle unten an und vergessen Sie nicht, Ihre Kinokarten zu buchen.