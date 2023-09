Schau dir Alan Wake 2 hinter den Kulissen an

HQ

Remedy hat eine Videoserie namens Behind the Scenes, in der sie einen tieferen Blick auf das kommende Alan Wake 2 werfen und aus der Perspektive eines Entwicklers darüber sprechen. Nun wurde die dritte Episode mit dem Titel Alan Wake in the Dark Place veröffentlicht.

Hier erfahren wir mehr über den Albtraum, in dem Alan Wake seit 13 Jahren lebt, und es gibt auch Gespräche darüber, wie Remedy plant, ihm die dringend benötigte Charakterentwicklung zu geben. Sechs interessante Minuten erwarten Sie im Video unten.