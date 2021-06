Schätzungsweise 1 Million Einheiten von Judgment verkauft

Publisher Sega und die Entwickler Ryu ga Gotoku Studio haben diese Woche bekanntgegeben, dass das Action-Adventure Judgment weltweit mehr als 1 Million Einheiten (digitale und physische Verkäufe zusammengerechnet) ausgeliefert habe. Das Spiel wurde bei uns im Jahre 2019 auf der PS4 veröffentlicht und im April startete es nachträglich auf PS5, Google Stadia und Xbox Series.

Falls ihr das Spiel nicht kennt: In Judgment spielen wir den angesehenen Rechtsanwalt Takayuki Yagami, dessen Leben nach einem dramatischen Ereignis aus den Bahnen gerät. Drei Jahre später ist Yagami Privatdetektiv/Karateass geworden und ermittelt in einem Serienmordfall mit Beziehungen zur Yakuza. Kalle verrät euch in seiner Kritik mehr über die Qualitäten und Eigenheiten dieses tollen Abenteuers.